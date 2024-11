Carl Gustaf blikt terug op derde dag staatsbezoek in Singapore

Het staatsbezoek van de Zweedse koning Carl Gustaf aan Singapore zit erop. Via sociale media blikt het Zweedse hof terug op de derde dag van het bezoek.

Op die derde dag woonde Carl Gustaf onder meer de opening van de jaarlijkse kerstvoorstelling bij, die is samengesteld met het Spoorwegmuseum in de Zweedse stad Gävle. De 78-jarige Carl Gustaf stapte een treintje in dat met kerstdecoratie was versierd. De Zweedse monarch kreeg ook een presentatie over de Singaporese eetcultuur.

Carl Gustaf bezocht op zijn laatste dag ook de Zweedse residentie. Daar sprak hij met de Zweedse ambassadeur in Singapore, Anders Sjöberg en diens vrouw Ylva. Tijdens die receptie hield Carl Gustaf een toespraak, net als de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken die met hem was meegereisd.

De Zweedse koning was vanaf dinsdag tot en met donderdag in Singapore. Zijn vrouw, koningin Silvia, was niet van de partij. Het hof liet eerder weten dat de 80-jarige Silvia kampte met “een ernstige luchtweginfectie” en daarom niet mee kon reizen.