Carl Gustaf hoopt op snel einde aan oorlogen

De Zweedse koning Carl Gustaf hoopt dat er snel een einde komt aan de “gruwelen van oorlog”. Dat zei de vorst in zijn jaarlijkse kersttoespraak.

“Er is een oorlog gaande die ons dagelijks herinnert aan de roerige tijden waarin we leven. Deze kerst zijn onze gedachten ook bij Oekraïne”, zei Carl Gustaf aan het begin van zijn toespraak. Hij stond ook stil bij de situatie in het Midden-Oosten. “Onvoorstelbaar veel burgers hebben hun leven verloren. Laten we oprecht hopen dat er snel een einde komt aan de gruwelen van de oorlog.”

Carl Gustaf stelde verder dat de wereld veel uitdagingen kent, maar dat er ook veel vreugdevolle momenten zijn geweest in het jaar. De koning noemt als een van zijn hoogtepunten het bezoek aan de Olympische Spelen van Parijs samen met zijn vrouw koningin Silvia. “De Olympische Spelen betekenen veel voor onze familie. Zonder de Olympische Spelen van 1972 in München hadden de koningin en ik elkaar misschien nooit ontmoet”, herinnerde Carl Gustaf.

Ook noemde Carl Gustaf het recente overlijden van zijn zus prinses Birgitta. “Het herinnerde me er persoonlijk aan hoe belangrijk het is om samen te komen en herinneringen op te halen”, zei de koning daarover. Hij benadrukte ten slotte dat het belangrijk is om te blijven hopen op een betere toekomst, ondanks bedreigingen als oorlogen en klimaatverandering. “Keer op keer hebben wij uitdagingen het hoofd geboden en manieren gevonden om vooruit te komen. Met respect voor elkaar, vertrouwen in wetenschap en onderzoek en de moed om te innoveren, kunnen we een betere wereld creëren.”