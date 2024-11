Carl Gustaf in Singapore waar orchidee naar hem is vernoemd

De Zweedse koning Carl Gustaf is dinsdag welkom geheten in Singapore, waar hij is voor een driedaags staatsbezoek. De 78-jarige Carl Gustaf werd officieel ontvangen door Tharman Shanmugaratnam, de president van Singapore.

Na de ontvangst werd Carl Gustaf rondgeleid door de Orchid Garden in Singapore, een tuin vol orchideeën. Daar werd tijdens een naamgevingsceremonie een orchidee vernoemd naar de Zweedse monarch.

Koningin Silvia, de vrouw van Carl Gustaf, is niet meegereisd naar Singapore. Maandag meldde het Zweedse hof dat de 80-jarige Silvia “een ernstige luchtweginfectie” heeft en daarom in Zweden blijft. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Maria Malmer Stenergard, is wel met de koning meegereisd.

Het bezoek van Carl Gustaf duurt nog tot en met donderdag.