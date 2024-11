Carl Gustaf ontmoet Zweedse studenten in Singapore

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft donderdag een paar Zweedse studenten ontmoet die studeren in Singapore. De 78-jarige monarch is in Singapore voor een driedaags staatsbezoek.

Carl Gustaf ontmoette economiestudenten Klara Gaskell-Brown en Philip Carle. Zij studeren aan de Nanyang Technological University in Singapore. De koning sprak ook met Singaporese studenten.

Eerder op de dag stapte Carl Gustaf ook aan boord van een reddingsboot. Daar sprak hij met personeel en kreeg hij uitgelegd hoe zij hun reddingswerk uitvoeren op het water.

Het staatsbezoek van Carl Gustaf aan Singapore begon dinsdag. Donderdag is de laatste dag dat hij in Singapore is. Zijn vrouw, koningin Silvia, kwam niet mee op het staatsbezoek omdat zij een “ernstige luchtweginfectie” heeft, meldde het Zweedse hof eerder.