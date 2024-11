Carl Philip reikt beurzen uit aan sportcoaches en instructeurs

Prins Carl Philip van Zweden heeft op het koninklijk paleis in Stockholm beurzen uitgereikt aan mensen uit de sportwereld. Met het geld van de Prins Bertil en Prinses Lilian Sportstichting kunnen coaches en sportinstructeurs een verdere opleiding bekostigen.

De zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia reikte aan in totaal tien mensen een beurs uit. Het ging om mensen uit onder meer de wereld van het kunstschaatsen, judo, wielrennen, voetbal en dans. Met de beurzen zijn bedragen gemoeid tussen de 10.000 en 25.000 Zweedse kronen per beurs. Dat zijn omgerekend bedragen tussen zo’n 850 en 2200 euro.

Prins Carl Philip reikt de beurzen van de Prins Bertil en Prinses Lilian Sportstichting jaarlijks uit. Prins Bertil was de derde zoon van de Zweedse koning Gustaf Adolf. Hij overleed in 1997. Zijn vrouw, prinses Lilian van Zweden, overleed in 2013.