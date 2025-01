Carl Philip reikt Zweedse sportprijs uit aan tafeltennisser

De Zweedse prins Carl Philip heeft de Jerringprijs uitgereikt aan tafeltennisser Truls Möregårdh. De uitreiking vond maandagavond plaats tijdens het Sportgala van Zweden in de Strawberry Arena in Stockholm. De Jerringprijs wordt jaarlijks aan de atleet toegekend die de meeste stemmen van het publiek van de Zweedse nationale radiozender Sveriges Radio krijgt.

Möregårdh won twee zilveren medailles op de Olympische Spelen van 2024, zowel in het enkelspel als in teamverband. De Jerringprijs is vernoemd naar de Zweedse radiopersoonlijkheid Sven Jerring. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1979. Het Zweedse hof deelde via sociale media foto’s van het Sportgala.

Carl Philip was niet het enige aanwezige lid van het koninklijk huis. Ook zijn zwager, prins Daniel, reikte een prijs uit. Daniel had de eer om de Aanmoediger van het Jaar-prijs te overhandigen. Die prijs gaat jaarlijks naar een persoon, organisatie of initiatief die op een inclusieve en toegankelijke manier kinderen en jongeren in Zweden aan het bewegen heeft gekregen. De award was dit jaar voor gymleraar Oscar Mikaelsson.