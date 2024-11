Catherine aanwezig bij herdenking Britse oorlogsslachtoffers

Prinses Catherine is komend weekend aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomsten voor Britse oorlogsslachtoffers in Londen. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten aan onder meer de BBC. Het is een van de eerste publieke optredens van de prinses van Wales sinds zij in september deelde haar behandeling voor kanker te hebben afgerond.

Catherine is zaterdagavond aanwezig bij het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall. Zondagochtend neemt ze deel aan de herdenking bij het oorlogsmonument op Whitehall in de Britse hoofdstad.

Koning Charles is ook bij de herdenkingen aanwezig, maar de aanwezigheid van koningin Camilla is nog onzeker. Zij was de afgelopen dagen geveld door een luchtweginfectie en moest daardoor enkele afspraken afzeggen.