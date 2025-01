Catherine met William naar Holocaustherdenking in Londen

Prinses Catherine is maandag samen met haar man prins William bij een herdenking in het kader van Holocaust Memorial Day in Londen. Dat heeft Kensington Palace gemeld. Eerder was alleen de komst van William aangekondigd.

Ook de Britse premier Keir Starmer wordt bij de herdenking verwacht. Verder zijn overlevenden van de Holocaust aanwezig, schrijven Britse media. Koning Charles is niet bij de herdenking in Londen. Hij is maandag in Polen voor de herdenking bij Auschwitz. Het is maandag precies tachtig jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

Het is voor Catherine de tweede openbare verschijning deze maand. De prinses van Wales bracht eerder deze maand een bezoek aan het ziekenhuis waar zij in het afgelopen jaar werd behandeld voor kanker. Toen maakte zij bekend dat haar ziekte in remissie is.