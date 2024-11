Catherine nodigt getroffen families uit Southport uit voor kerst

Prinses Catherine heeft een aantal families uit Southport uitgenodigd voor een kerstdienst in Westminster Abbey. Het gaat om families die zijn getroffen door de dodelijke steekpartij op 29 juli. Zij zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst Together at Christmas in Westminster Abbey op 6 december.

Catherine bracht vorige maand samen met prins William nog een verrassingsbezoek aan de Engelse plaats Southport. Drie jonge meisjes kwamen bij de steekpartij om het leven, tien anderen raakten gewond. Het koppel sprak met de families en de hulpverleners die na de mesaanval in actie kwamen.