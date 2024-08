Catherine woont kerkdienst in Schotland bij

Prinses Catherine is zondag gezien terwijl ze een kerkdienst bijwoonde in de Schotse plaats Crathie, dicht bij kasteel Balmoral. Britse media melden dat het de eerste keer in een maand tijd is dat de prinses zich in het openbaar liet zien. Catherine wordt al enkele maanden behandeld voor kanker.

De prinses arriveerde bij de dienst in een auto met haar man, prins William, en oudste zoon George. Ook koning Charles en koningin Camilla, prins Edward en hertogin Sophie en enkele andere leden van de koninklijke familie woonden de dienst in de Crathie Kirk-kerk bij.

Catherine kondigde in maart in een videoboodschap aan dat ze een behandeling ondergaat voor kanker. Sindsdien trad de prinses maar weinig in het openbaar. Twee weken geleden deelde ze via sociale media een video waarin zij en haar man hun waardering uitspraken voor het Britse team tijdens de Olympische Spelen.