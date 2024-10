Charles: Australië mag zelf bepalen of het republiek wil worden

Koning Charles vindt dat het aan de inwoners van Australië zelf is of het land een republiek wordt, of een constitutionele monarchie blijft. Dat staat in een briefwisseling tussen Buckingham Palace en de Australian Republic Movement, melden nieuwsmedia als de Daily Mail en de BBC.

Koning Charles en koningin Camilla gaan volgende week naar Australië, dat onderdeel is van het Gemenebest. Ze bezoeken de steden Sydney en Canberra. Volgens de BBC zal de toekomst van de monarchie in Australië een belangrijk onderwerp van het bezoek worden.

De Australian Republic Movement vindt al jaren dat Australië een republiek moet worden. Buckingham Palace wil verder niet reageren op de brieven.