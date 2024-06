Charles benoemt Naruhito tot ridder in de Orde van de Kousenband

Koning Charles heeft de Japanse keizer Naruhito benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband. Dat deed de Britse monarch op de eerste dag van het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar aan het Verenigd Koninkrijk.

De ‘Order of the Garter’ is de oudste Britse ridderorde. Naruhito’s vader Akihito kreeg de Britse ridderorde ook, in 1998. Ook onder anderen de Noorse koning Harald, koning Felipe van Spanje en koning Willem-Alexander zijn leden van de ridderorde. Prinses Beatrix werd in 1989 in de orde opgenomen.

Op de eerste dag van het staatsbezoek bezocht het Japanse keizerspaar onder meer een speciale tentoonstelling op Buckingham Palace, samen met meerdere Britse royals. Ook legden Naruhito en keizerin Masako een krans bij het graf van de Onbekende Soldaat in Westminster Abbey. In de avond vindt nog een staatsbanket plaats op Buckingham Palace.