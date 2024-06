Charles blij met aanwezigheid Catherine bij Trooping the Colour

De Britse koning Charles is “erg blij” dat prinses Catherine zaterdag aanwezig kan zijn bij Trooping the Colour, de militaire parade ter ere van de verjaardag van de Britse vorst. Dat laat een woordvoerder van Buckingham Palace aan Britse media weten. De woordvoerder voegde eraan toe dat Charles “erg uitkijkt naar alle elementen van de dag”.

Catherine verschijnt zaterdag voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar. De vrouw van prins William werd begin dit jaar in het ziekenhuis opgenomen voor een buikoperatie en later werd er kanker bij haar vastgesteld. Daar wordt zij momenteel nog voor behandeld. Vrijdag deelde de prinses een update waarin ze zei te verwachten dat haar behandeling nog maanden zal duren.

In haar bericht zei Catherine onder meer dat ze vooruitgaat, maar “goede en slechte dagen heeft”. Ook zei ze te hopen dat ze in de zomer bij nog meer verplichtingen aanwezig kan zijn.