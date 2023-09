Charles dankbaar voor steun in jaar na overlijden Elizabeth

De Britse koning Charles bedankt precies een jaar na het overlijden van koningin Elizabeth iedereen voor “de liefde en steun” die hij en zijn vrouw koningin Camilla de afgelopen twaalf maanden hebben gekregen. Ook herdenkt hij zijn moeder in een korte verklaring die Buckingham Palace vrijdag heeft verspreid.

“Ter gelegenheid van de eerste sterfdag van de koningin en mijn troonsbestijging herinneren wij ons met liefde haar lange leven, haar toegewijde dienst en alles wat zij voor zovelen van ons heeft betekend”, zegt Charles. “Ik ben ook zeer dankbaar voor de liefde en steun die mijn vrouw en ik dit jaar hebben ondervonden terwijl we ons uiterste best deden om u allen van dienst te zijn.”

Het hof verspreidde ook een nog niet eerder vrijgegeven foto van Elizabeth, die werd gemaakt door fotograaf Cecil Beaton in oktober 1968. Het beeld is uitgekozen door de koning en was eerder enkel tussen november 1968 en maart 1969 te zien in de National Portrait Gallery in Londen.

Charles en Camilla zullen de eerste sterfdag van Elizabeth volgens Britse media “in stilte” doorbrengen op Balmoral, het landgoed waar de koningin vorig jaar stierf. Ook de broers en zus van de koning brengen de dag privé door. Prins William en prinses Catherine zullen zich wel laten zien. Zij zijn voor een werkbezoek in Wales.