Zweedse Estelle en Oscar knutselen Deense vlag voor staatsbezoek

De Zweedse prinses Estelle en prins Oscar helpen mee met de voorbereidingen voor het staatsbezoek dat de Deense koning Frederik en koningin Mary aan Zweden brengen. Het Zweedse hof deelt zaterdag een foto waarop te zien is dat Estelle en Oscar Deense vlaggetjes aan het knutselen zijn. Frederik en Mary brengen op 6 en 7 mei hun eerste staatsbezoek aan Zweden.

Estelle en Oscar zijn de kinderen van de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel. “Het kasteel is in volle gang bezig met voorbereidingen voor het Deense staatsbezoek”, schrijft het hof bij de foto. Mary is de peettante van de 12-jarige Estelle en Frederik is de peetoom van de 8-jarige Oscar.

Het staatsbezoek aan Zweden is voor Frederik en Mary de start van “de grote tournee” door Scandinavië. Later volgt nog een staatsbezoek aan Noorwegen en officiële bezoeken aan de Faeröer en Groenland.