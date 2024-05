Royals en regeringshoofden condoleren sjeik VAE na overlijden oom

De leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is in de afgelopen dagen door tal van regeringshoofden en royals gecondoleerd na het overlijden van zijn oom, meldt staatspersbureau WAM. Sjeik Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan overleed woensdag op 82-jarige leeftijd, waarna een rouwperiode van zeven dagen werd afgekondigd.

Sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan kreeg condoleanceberichten van onder meer de Jordaanse koning Abdullah, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de emir van Qatar en van de Saudische koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman. Verder condoleerden ook de koning van Bahrein, de emir van Koeweit en de sultan van Oman hem.

De sjeik was tot aan zijn overlijden afgezant van de leider van het emiraat Abu Dhabi. Daarvoor had hij ook functies als voorzitter van het staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en werd hij in 1988 aangesteld als lid van het Supreme Petroleum Council, de raad van bestuur van het staatsoliebedrijf.