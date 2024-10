Charles en Camilla beginnen bezoek aan Australië met kerkbezoek

Koning Charles en koningin Camilla beginnen zondag in Sydney hun bezoek aan Australië met een kerkdienst. Later die dag bezoeken ze het parlement van New South Wales, deelt het Britse koninklijk huis zaterdagavond op Instagram.

“Wat een uitzicht!”, schrijft het koninklijk huis bij enkele foto’s van de welkomstceremonie bij het Opera House in Sydney. “Na een rustdag in het prachtige Admiralty House starten Hunne Majesteiten vandaag met hun eerste dag van officiële verplichtingen in Australië.”

Het koningspaar arriveerde vrijdag in Sydney en werd bij het Opera House onthaald met een show waarbij foto’s van de koning en koningin op de ‘zeilen’ van het gebouw werden geprojecteerd. Zaterdag namen de koning (75) en zijn echtgenote (77) een rustdag om te herstellen van de reis. Maandag reizen ze door naar Canberra.