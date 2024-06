Charles en Camilla bij bijeenkomst Orde van de Kousenband

Koning Charles en koningin Camilla waren maandag in Windsor Castle aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Orde van de Kousenband. De zogeheten Garter Day kon rekenen op veel belangstelling van het publiek.

Naast het Britse koningspaar waren ook prinses Anne, prins William en prins Edward aanwezig. Zij droegen allemaal de blauwe ceremoniële gewaden en een hoed met een grote pluim. Prinses Catherine, die zaterdag nog aanwezig was bij Trooping the Colour, was er maandag niet bij.

Jaarlijks wordt op Garter Day een korte dienst gehouden in de kapel bij Windsor Castle. De traditionele processie naar St. George’s Chapel is een vast onderdeel van de jaarlijkse ceremonie.

De Orde van de Kousenband stamt uit 1348 en geldt als de oudste ridderorde ter wereld. De orde is zeer exclusief. Naast de koning gaat het om maximaal 24 ridders die door de monarch worden benoemd. Momenteel zijn 21 van de 24 plekken ingevuld. Ook prinses Beatrix en koning Willem-Alexander zijn lid van de orde.