Charles en Camilla geëmotioneerd bij herdenking D-day

De Britse koningin Camilla is woensdag bij de herdenking van D-day in Portsmouth geëmotioneerd geraakt. Ze brak volgens Britse media in tranen uit bij het luisteren naar het verhaal van een man, Eric Bateman, die aan de invasie deelnam aan boord van een schip van de koninklijke marine. Ook koning Charles pinkte een traantje weg.

De koning sprak in zijn eigen speech over “verhalen van moed, vastberadenheid en solidariteit die we vandaag en gedurende ons leven horen en die ons telkens ontroeren, inspireren en ons herinneren aan wat we die grote oorlogsgeneratie schuldig zijn”.

“We staan allemaal voor altijd bij hen in het krijt”, aldus de 75-jarige vorst die voor het eerst een openbare rede heeft gehouden sinds eerder dit jaar bij hem kanker werd geconstateerd.

Portsmouth speelde een cruciale rol bij de landingen op de Franse kust ruim 160 kilometer zuidelijker. Het hoofdkwartier van de Amerikaanse bevelhebber Dwight D. Eisenhower was vlakbij Portsmouth. Het Britse koninklijk paar is donderdag aan de Normandische kust voor de herdenkingen.