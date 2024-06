Charles en Camilla spreken op paleis met veteranen D-day

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben onlangs een kleine groep veteranen uit de Tweede Wereldoorlog ontmoet op Buckingham Palace. Het Britse hof deelde enkele beelden van de ontmoeting op sociale media.

Het koningspaar hoorde van de veteranen persoonlijke verhalen over de gebeurtenissen op D-day 80 jaar geleden. Ook las koning Charles voor uit het dagboek van zijn grootvader in oorlogstijd.

Het gesprek vond op 22 mei plaats en is te zien in de film D-Day 80: Tribute to The Fallen van de BBC.