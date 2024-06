Charles en Camilla verwelkomen Japans keizerspaar op staatsbezoek

Het Japanse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk is dinsdag officieel begonnen. De Britse koning Charles en koningin Camilla heetten keizer Naruhito en keizerin Masako officieel welkom met een ceremonie op Horse Guards Parade in Londen.

Prins William haalde het Japanse keizerspaar in de ochtend op bij het hotel waar ze tijdens het staatsbezoek verblijven. Het gezelschap reed samen naar Horse Guards Parade, waar Charles en Naruhito de wacht inspecteerden.

Het ceremoniële welkom markeert het begin van het driedaagse staatsbezoek. Later op de dag staat onder meer een staatsbanket op Buckingham Palace op het programma.

Het Japanse keizerlijk paar was al een paar dagen in het Verenigd Koninkrijk. Zondag bezocht de keizer een Japans cultureel centrum in de wijk Kensington, maandag was hij bij een receptie van Japans-Britse organisaties.