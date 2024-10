Charles en Camilla wensen mensen wereldwijd fijne Divali

De Britse koning Charles en koningin Camilla wensen mensen over de hele wereld een fijne Divali, ook wel bekend als het lichtjesfeest. Dat doet het koningspaar via een bericht op sociale media. Divali is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme.

“Wij wensen iedereen die het feest van het licht viert, in Groot Brittannië, maar ook in de rest van de wereld een heel gelukkige Divali”, schrijven Charles en Camilla in een bericht.

Divali vindt zijn oorsprong in India. Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. Tijdens het feest steken hindoes lichtjes aan in hun huis en op hun erven. Het feest wordt symbolisch bedoeld als een overwinning van het goede over het kwade en van het licht over de duisternis.