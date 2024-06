Charles en Catherine naast elkaar op paleisbalkon

Koning Charles en koning Catherine hebben zaterdagmiddag naast elkaar gestaan op het balkon van Buckingham Palace. In de BBC-registratie van Trooping the Colour, de viering van de verjaardag van de Britse monarch, was te zien dat de koning en de prinses ook met elkaar aan het praten waren.

De band tussen Charles en Catherine is volgens ingewijden de afgelopen maanden een stuk hechter geworden omdat ze allebei kanker hebben en in januari gelijktijdig in het ziekenhuis lagen. Vorig jaar stond prins William nog naast zijn vader tijdens de balkonscène.

De prins nam nu plaats naast zijn vrouw, samen met hun kinderen George, Charlotte en Louis. Charles stond tussen Catherine en zijn echtgenote Camilla in. Ook onder anderen prins Edward en zijn vrouw Sophie verschenen op het balkon.

Trooping the Colour wordt traditioneel afgesloten met de balkonscène. De koninklijke familie kijkt dan gezamenlijk naar overvliegende vliegtuigen van de Royal Air Force.