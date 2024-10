Charles erkent ‘pijnlijk verleden’ van Verenigd Koninkrijk

Koning Charles heeft het “pijnlijke” slavernijverleden van het Verenigd Koninkrijk erkend in een toespraak tijdens de top van leiders van 56 landen die deel uitmaken van het Gemenebest. “Niemand van ons kan het verleden veranderen, maar we kunnen ons wel inzetten om er lering uit te trekken”, sprak de Britse koning.

Charles bood geen excuses aan voor het slavernijverleden, waar enkele leiders volgens de Britse krant The Guardian wel op hoopten. “Als ik naar mensen in het Gemenebest luister, begrijp ik dat de pijnlijkste aspecten van ons verleden nog steeds doorklinken. Het is daarom van vitaal belang dat we onze geschiedenis begrijpen, zodat we ons kunnen laten leiden bij het maken van de juiste keuzes in de toekomst”, zei hij op de bijeenkomst in Samoa.

De koning zei dat men “de juiste manieren en de juiste taal” moet vinden om ongelijkheid te bestrijden. “Laten we, terwijl we om ons heen de vele zeer zorgwekkende uitdagingen zien, binnen onze Gemenebest-familie kiezen voor de taal van gemeenschap en respect. Laten we de taal van verdeeldheid verwerpen.”

Verschillende landen uit de voormalige Britse koloniën willen dat het Britse koningshuis excuses aanbiedt voor het verleden. Vorig jaar liet Buckingham Palace wel weten dat Charles een onderzoek naar de betrokkenheid van het Britse koningshuis bij de trans-Atlantische slavenhandel steunt.