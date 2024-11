Charles geeft onderscheiding aan koningen van Jordanië en Bahrein

De Britse koning Charles heeft onderscheidingen uitgereikt aan koning Abdullah van Jordanië en koning Hamad Bin Isa Al Khalifa van Bahrein. Het gaat om de zogenoemde Royal Victorian Order-onderscheiding, meldt het Britse hof.

Zowel Abdullah als Hamad zijn benoemd tot ridder grootkruis in de Royal Victorian Order. Daarmee krijgen zij ook de titel van Sir.

Recent ontving Charles zowel Abdullah als Hamad in het Verenigd Koninkrijk. In beide gevallen was hun troonjubileum de aanleiding. Abdullah en Hamad regeren allebei 25 jaar over hun land.