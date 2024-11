Charles ontvangt Abdullah om troonjubileum op Windsor Castle

Op Windsor Castle ontving koning Charles donderdagavond de Jordaanse koning Abdullah. Dat deed de 75-jarige vorst ter gelegenheid van het 25-jarig regeerjubileum van Abdullah. Om hem te feliciteren, overhandigde Charles hem een zilveren beker, melden Britse media.

Abdullah kwam woensdag aan in het Verenigd Koninkrijk. Eerder ontmoette hij ook de Britse premier Keir Starmer. Met hem had de 62-jarige royal het onder meer over het nog altijd voortduren van de oorlogen in Gaza en Libanon. Abdullah waarschuwde Starmer voor een mogelijk nog grotere geweldsescalatie zolang beide conflicten niet beëindigd worden.

Tot wanneer het bezoek van Abdullah aan het VK duurt, is niet bekendgemaakt.