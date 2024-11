Charles organiseert receptie over duurzaamheidsvraagstukken

Koning Charles heeft woensdagavond een receptie gehouden waarin onderwerpen als duurzaamheid, klimaatverandering en vervuiling door plastic centraal stonden. De 75-jarige Britse monarch ontving zijn gasten op Buckingham Palace.

Daar ging Charles in gesprek met mensen uit zowel de publieke als private sector. Met de aanwezigen sprak de koning over mogelijkheden op het gebied van meerdere duurzaamheidsvraagstukken.

Bij de receptie waren ook onder anderen producer Nile Rodgers en voormalig zeilster Ellen MacArthur aanwezig. Rodgers heeft zich meermaals uitgesproken over het belang van een aanpak tegen opwarming van de aarde. MacArthur heeft een foundation opgericht die zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan.

Het klimaat is een onderwerp dat Charles, die bekendstaat als milieuactivist, aan het hart gaat. Vorig jaar sprak de vorst nog op een klimaattop in Dubai, waar hij wereldleiders vroeg concrete afspraken te maken over het klimaat. Hij waarschuwde ook voor de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering.