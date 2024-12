Charles reikt eerste Elizabeth Emblemen uit aan nabestaanden

De Britse koning Charles heeft dinsdag voor het eerst Elizabeth Emblemen, een onderscheiding voor hulpverleners die tijdens hun werk om het leven zijn gekomen, uitgereikt. Dat deed de 76-jarige monarch in Windsor Castle.

De nabestaanden van meer dan dertig overleden brandweerlieden, politieagenten en andere overheidsfunctionarissen kregen het Elizabeth Embleem dinsdag uitgereikt door Charles. De onderscheiding is bedoeld als erkenning voor hun dierbaren.

Eerder dit jaar was al bekendgemaakt dat de onderscheidingen voor het eerst zouden worden uitgereikt. Het Elizabeth Embleem is een variant van het Elizabeth Kruis. Die onderscheiding is voor nabestaanden van militairen die zijn omgekomen tijdens hun dienst.