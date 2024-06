Charles roept bij herdenking D-day op tot eenheid

Koning Charles heeft bij de herdenking van D-day in Normandië in Ver-sur-Mer een toespraak gegeven. In zijn speech riep de koning op tot eenheid. Charles zei onder meer dat landen “zij aan zij moeten staan in de strijd tegen tirannie”.

De plechtigheid vond plaats bij het Britse oorlogsmonument. Daarin zijn de namen gebeiteld van de mensen die onder Brits bevel zijn gesneuveld. Het gaat om 1746 mensen die omkwamen op 6 juni 1944 en in totaal 22.442 militairen uit dertig landen over de periode daarna.

“Gezamenlijk streden ze voor wat mijn grootvader, koning George VI, omschreef als ‘een wereld waarin goedheid en eer het fundament moge zijn van het leven van mannen in ieder land'”, zei de koning. “Laten we, we hier staand tussen hun overgebleven vrienden en kameraden op deze gewijde bodem, bevestigen dat we streven om naar hun voorbeeld te leven. Laten we bidden dat een dergelijk offer nooit meer gebracht zal hoeven worden.”

Een deel van de toespraak was in het Frans. “We zullen nooit nalaten hulde te brengen aan de ongelooflijke moed en opoffering van de mannen en vrouwen van het Franse verzet”, zei de koning onder meer.