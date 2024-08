Charles spreekt ouders slachtoffers Southport woensdag in Londen

Koning Charles heeft de familie van de drie meisjes die vorige maand omkwamen bij de steekpartij in het Britse Southport uitgenodigd voor een besloten ontmoeting in Londen op woensdag. Buckingham Palace bevestigt dit dinsdag aan het ANP na berichtgeving van verschillende Britse media.

Het bezoek aan Londen volgt op het bezoek dat Charles dinsdagmiddag aan Southport bracht. Daar ontmoette de koning onder anderen kinderen die bij de steekpartij aanwezig waren en hun familie. Ook sprak hij met betrokken medewerkers van hulpdiensten over de gebeurtenis zelf en over de rellen die daarna volgden.

Eind vorige maand kwamen in Southport drie meisjes van 6, 7 en 9 jaar om het leven tijdens een steekpartij die plaatsvond tijdens een dansles met muziek van Taylor Swift. Andere kinderen en twee volwassenen raakten daarbij gewond. Een 17-jarige jongen uit de nabijgelegen plaats Banks is daarna opgepakt op verdenking van moord en poging tot moord. Daarop braken zware rellen uit in het land. Volgens berichten op sociale media zou de dader moslim of illegaal zijn, maar dit klopte niet.