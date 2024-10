Charles verwelkomd door Samoaanse premier

De Britse koning Charles is bij aankomst op Samoa welkom geheten door de Samoaanse premier Fiamē Naomi Mataʻafa. Het Britse koninklijk huis deelde woensdag een foto van Charles en de minister-president. In het Instagram-bericht wordt ook in het Samoaans gedeeld dat de twee elkaar hebben ontmoet.

Charles landde woensdag samen met koningin Camilla in de hoofdstad van Samoa, Apia. Het is het eerste bezoek van het koninklijk paar aan het eiland, dat tot 1962 geregeerd werd door Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland. Samoa is daarnaast lid van het Gemenebest. Tijdens het bezoek zijn Charles en Camilla onder meer aanwezig bij de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM), een bijeenkomst van regeringsleiders van landen in het Gemenebest.