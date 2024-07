Charles voor het eerst sinds februari weer naar kerk Sandringham

Koning Charles is zondagochtend naar een kerkdienst in St Mary Magdalene geweest op het landgoed Sandringham. Het was volgens Britse media de eerste keer sinds februari dat de Britse vorst hier een dienst bijwoonde.

Op beelden was te zien hoe Charles, gekleed in een grijs pak met bruine schoenen, vrolijk naar de kerk liep. Koningin Camilla was er niet bij, maar de koning werd door twee vrienden vergezeld. Charles lachte breeduit toen hij dominee Canon Paul Williams bij aankomst begroette.

In de weken nadat Charles uit het ziekenhuis was ontslagen, woonde hij regelmatig een dienst bij in de kerk op Sandringham. De koning heeft het landgoed uitgekozen om uit te rusten en te herstellen tijdens zijn kankerbehandeling.