Charlotte en Louis keken in eigen voetbalshirts naar WK-finale

Prinses Charlotte en prins Louis keken in gepersonaliseerde voetbalshirts op televisie naar de verloren WK-finale van Engeland. Dat blijkt uit een foto die maandag uit naam van prins William en prinses Catherine op social media is gezet.

“Engeland, jullie teamwerk, doorzettingsvermogen en vastberadenheid waren een inspiratie voor ons allemaal, jong en oud”, staat bij een foto waarop de kinderen van William en Catherine voor een tv op de rug te zien zijn. Charlotte en Louis dragen een wit shirt van het Engelse voetbalelftal met daarop ieder hun eigen voornaam boven de cijfers 9 en 6, hun respectievelijke leeftijden. “Felicitaties aan Spanje. W & C”, sluit het bericht af.

Zondag liet William in een berichtje al weten trots te zijn op het team. “Deze keer mocht het gewoon niet zo zijn. We zijn toch nog steeds zo trots op jullie. Voorwaarts Engeland”, aldus William na afloop van de met 2-1 verloren finale tegen Spanje. William zat zelf in het stadion in Berlijn met George (10) aan zijn zijde, de oudste van de drie kinderen die hij met Catherine heeft.