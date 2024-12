CIDI: waardering aandacht koning veiligheid Joodse gemeenschap

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) waardeert dat koning Willem-Alexander in zijn kerstboodschap aandacht heeft gegeven aan “de veiligheid van de Joodse gemeenschap en de zorgen die er zijn”, liet de organisatie woensdag weten.

Het CIDI noemt het “bijzonder dat de koning de spanningen benoemde die er in onze samenleving zijn vanwege een oorlog in het Midden-Oosten, dat hij de pijn en overdenkingen van veel Joden ziet en begrijpt”.

“Zijn oproep aan Joodse Nederlanders, ‘Blijf! Wij horen samen’, getuigt van steun en herinnert ons er allemaal aan dat Nederland een thuis moet zijn waar iedereen veilig is. Zeker in tijden van toenemend antisemitisme is dit een belangrijke boodschap”, aldus de organisatie.

In zijn kersttoespraak riep de koning op om “verbittering en haat niet te importeren in onze straten. Hij richtte zich heel direct tot Joodse Nederlanders en Nederlandse moslims en pleitte voor begrip en verbinding.