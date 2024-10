Condoleances van Britse koning voor slachtoffers in Nepal

De Britse koning Charles heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers van overstromingen in Nepal. In een bericht op X zegt Charles dat het Verenigd Koninkrijk klaarstaat om te helpen. “Aangezien veel mensen in Nepal belangrijke festivals vieren, hoop ik dat families nog steeds bij elkaar kunnen komen, zeker in deze moeilijke tijden”, aldus de Britse vorst.

“Veel mensen in het VK hebben sterke, diepe en persoonlijke banden met Nepal, niet in de laatste plaats door de Gurkha’s en hun uitzonderlijke bijdrage aan het Britse leger”, schrijft Charles. De Gurkha’s zijn soldaten afkomstig uit onder andere Nepal en Noord-India. Het Britse leger, net als het Nepalese leger en het Indiase leger, heeft een Gurkhabrigade. “Samen met de Britse samenleving sturen we onze diepste condoleances naar hen die hun naasten op tragische wijze hebben verloren en die nog steeds getroffen worden.”

In Nepal zijn zeker 225 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. In de hoofdstad Kathmandu staan meerdere wijken onder water. In afgelegen gebieden wachten mensen nog op noodhulp. De overstromingen zijn het gevolg van hevige regenval. Volgens de weerdienst van Nepal viel op zaterdag 240 millimeter regen in 24 uur, meldt persbureau AFP.