Constantijn leest voor, met gekke stemmetjes en grote gebaren

Prins Constantijn heeft woensdagochtend voor het eerst tijdens het Nationale Voorleesontbijt basisschoolkinderen voorgelezen. Dat deed hij samen met zijn vrouw, prinses Laurentien, in de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs. De prins moest er even inkomen, maar gebruikte gedurende het lezen steeds grotere handgebaren en gekkere stemmetjes.

“Wat zijn jullie stil”, zei een ietwat onwennige Constantijn bij binnenkomst. Zo’n twintig kinderen uit groep 2 van basisschool De Paperklip in Schiedam staarden het paar zwijgend aan.

Al snel kwamen naast Constantijn en Laurentien ook de kinderen los. Constantijn begon te vertellen “als een opa”, trok gekke bekken en vroeg de kinderen om hard om hulp te roepen, wanneer Rinus dat ook deed. De kinderen leken al snel vergeten wie hen voorlas, want de verlegenheid was bij de meesten na korte tijd volledig weg. “Dit verhaal ken ik al”, onderbrak een van de kinderen Constantijn. Ook werd er uitgebreid gegaapt. “Nog heel even volhouden”, zei Laurentien. “We zijn er bijna”, stelde Constantijn hen gerust.

Het paar las voor uit Rinus van Ingrid en Dieter Schubert, dat door een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten is verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Constantijn was mee omdat de focus dit jaar ligt op vaders. Die zouden volgens boekenkoepel CPNB meer moeten voorlezen.

Voor Constantijn was het de eerste keer dat hij kwam voorlezen, maar Laurentien doet dit al jaren. In 2004 richtte ze Stichting Lezen en Schrijven op.