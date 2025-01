De band tussen Amalia en haar oma’s Beatrix en Maria del Carmen

Prinses Amalia heet officieel Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. Naar wie ‘Beatrix’ verwijst, spreekt voor zich, maar ook Máxima’s moeder is vertegenwoordigd, met de doopnaam ‘Carmen’. Een vooruitziende blik van Amalia’s ouders, want zij heeft met beide oma’s een goede band.

Tekst: Karlijn Hoftijzer. Meer lezen over het leven van prinses Amalia? Bestel de special AMALIA in de shop zonder verzendkosten.

Waar ze ook is, in haar naam draagt Amalia haar oma’s Beatrix en Maria del Carmen altijd met zich mee. Hoewel hun achtergronden mijlenver bij elkaar vandaan liggen, hebben ze met elkaar gemeen dat ze allebei sterke rolmodellen zijn waar Amalia als toekomstig koningin veel aan kan hebben. Beide oma’s legden als moeders de lat voor hun kroost hoog, komen immer op-en-top verzorgd voor de dag en laten zien hoe hun veerkracht ze op de been houdt wanneer ze beiden hun man en een kind veel te jong verliezen. Van zowel Beatrix als Maria del Carmen kan Amalia een broodnodig staaltje vrouwenpower meepikken. Beatrix hield zich immers jarenlang sterk als de belangrijkste vrouw van Nederland. En hoewel Maria del Carmen geen carrière maakte, stimuleerde ze Máxima altijd om als vrouw haar mannetje te staan en het hoogst haalbare te bereiken.

De oma’s samen tijdens de doop van prinses Ariane in 2017

Handig hebbedingetje

Hoewel Beatrix sinds 2013 met pensioen is en dus meer dan ooit tijd heeft voor oma-taken, loopt Amalia net als haar zussen, nichten en neef – druk met hun jonge levens – de deur niet plat op Kasteel Drakesteyn. Maar Beatrix zit niet bepaald achter de geraniums te wachten dankzij een bescheiden takenpakket als oud-koningin en hobby’s als boetseren. In haar woonkamer staat bovendien een handig technisch hebbedingetje waarmee de jonge Oranjes hun ‘amma’ (een samenvoeging van oma en mama) op de hoogte kunnen houden van hun levens. Het is een digitaal fotolijstje, waar Amalia vanuit de Koninklijke Stallen foto’s van de paarden naartoe stuurt.

Gedeelde momenten

De liefde voor paardrijden is een passie die kleindochter en amma bindt, naast natuurlijk diezelfde lotsbestemming waarvan de een aan het begin staat en waarbij de ander zich veteraan mag noemen. Beatrix kijkt op de achtergrond mee bij Amalia’s eerste publieke optredens, zo liet ze zich ontvallen toen ze – met vertederde blik – een fragment zag waarin Amalia tijdens haar eerste bezoek aan de Caribische eilanden vertelt hoe ze overal waar ze komt de groeten moet doen aan haar grootmoeder. ‘Ik hoop dat ze net zoveel van de Antillen gaat houden als ik’, wenste Beatrix voor haar kleindochter. Eén keer hebben we Amalia en Beatrix samen in actie gezien tijdens een officieel bezoek. Met zijn tweeën vertegenwoordigden ze Willem-Alexander bij de receptie van Charles op Buckingham Palace, de dag voordat hij tot koning gekroond werd. Een bijzonder moment, vond Amalia. ‘We hebben ontzettend veel plezier gehad met elkaar. Enorm gelachen, maar ook vooral bijzonder om dat te doen.’ Als we nagaan dat Amalia thuis nog niet zo gek veel over haar toekomst als koningin praat, gaan we er maar van uit dat ze dat met haar amma ook niet doet. Beatrix is dus vooral grootmoeder. Toen Amalia nog klein was, vertelde Beatrix dat ze nooit had gedacht dat het zo leuk zou zijn om oma te zijn: ‘Het is echt enig! Ik geniet er echt enorm van, en ik probeer er tijd voor te maken. Gelukkig heb ik schoondochters die het belangrijk vinden dat hun kinderen hun grootmoeder leren kennen en meemaken. Ze gunnen me veel tijd met de kinderen. Echt heel leuk, want ik mag ook wel eens oppassen.’

Amalia volgt Beatrix bij de receptie van koning Charles in Buckingham Palace

Bootje varen

Amalia heeft jeugdherinneringen gemaakt bij amma zoals andere kinderen dat ook doen. Springen op de trampoline in de tuin, met Pasen eieren zoeken in de tuin van het Italiaanse vakantiehuis, pannenkoeken bakken, met schorten voor in het tuinhuisje schilderen en natuurlijk bootje varen op De Groene Draeck. Hoe ouder Amalia wordt, hoe meer we zien dat zij de zorgende rol voor Beatrix op zich neemt. Op de schaarse momenten dat we ze samen in het openbaar zien, slaat Amalia een arm om haar oma heen of zorgt ze er met een handreiking voor dat ze altijd bij haar in de buurt blijft.

Argentijnse tough love

Amalia’s Argentijnse oma leeft een stuk meer in de luwte en dus weten we minder over haar. María del Carmen Cerruti Zorreguieta woont in Buenos Aires, waar Máxima opgroeide. Maria Pame, zoals ze ook wel wordt genoemd, woonde daar met haar echtgenoot Jorge Zorreguieta, die in 2017 overleed. Hij was in zijn werkende leven minister van landbouw, zij hield thuis de boel draaiende met de zorg voor Máxima en nog drie kinderen. Maria is een stijlvolle, sportieve en elegante vrouw, waarvan we weten dat ze vroeger thuis de boel strak in het gareel hield en goed ging op rust, reinheid en regelmaat. Dit soms tot grote frustratie van een jonge Máxima, die een stuk chaotischer van aard was. Maria legde de lat hoog voor haar dochter en probeerde met een flinke dosis though love het beste in haar naar boven te brengen.

Met opa Jorge op de verjaardag van Willem-Alexander in 2007

Typische omaliefde

Hoe ze als oma is voor Amalia en haar zussen? Daar hebben we maar weinig notie van. Over hun Argentijnse abuela wordt in het openbaar niet gesproken en omgekeerd is Maria uiterst discreet over het leven van haar beroemde dochter en haar gezin. Een leuk detail weten we wel dankzij Máxima: Maria spaarde de Wilhelminapepermuntblikjes met foto’s van haar kleindochters. Als dat niet typische omaliefde is… Maria reist voor belangrijke momenten in het leven van haar dochter en kleindochters naar Nederland. Ze is er op belangrijke verjaardagen, was een keer aanwezig bij Prinsjesdag en zat vooraan in de zaal toen Amalia de hoofdrol speelde in een door haarzelf geregisseerde kerstmusical. Nu zijn de meiden zo goed als volwassen, maar ze paste regelmatig op. Zo was ze er met opa Jorge om op Amalia te letten toen Máxima beviel van Alexia. De kleine Amalia was toen behoorlijk teleurgesteld dat ze niet met opa en oma ging zwemmen zoals beloofd, maar in het ziekenhuis naar haar nieuwe zusje moest.

Oppassen loopt uit de hand

Het oppassen in maart 2020, toen Willem- Alexander en Máxima op staatsbezoek waren in Indonesië, liep wat uit de hand. Toen zij terugkeerden, ging het land in lockdown en kon Maria niet terugreizen naar Argentinië. Pas na enkele maanden keerde ze, in de zomer, weer terug naar huis. Het was een tijd waarin Amalia en haar zusjes hun oma beter konden leren kennen, vertelde Willem-Alexander achteraf. ‘Ik heb een schat van een schoonmoeder.’ Maria had destijds toch wel echt de behoefte om naar huis te gaan, volgens Máxima. ‘Ze is weer thuis, alles is goed en wel, ze miste haar leven daar. Je verlangt toch ook naar je eigen huis, maar we hebben een fantastische tijd samen gehad.’

Maria Pame doet de jurk van prinses Amalia even goed tijdens de doop van Ariane.

Lees ook: een wereld van verschil Dit deden Amalia, Willem-Alexander, Beatrix, Juliana en Wilhelmina op hun 21ste.

Kerst in Argentinië

Er wordt gefluisterd dat Maria inmiddels permanent naar Nederland is verhuisd en dat ze zelfs op Paleis Huis ten Bosch zou wonen. Het voordeel van wonen in Europa is voor Maria dat ze dan meteen ook dichter bij Amalia’s oom Juan is, die in Wenen woont. De geruchten zijn echter niet bevestigd. Maar wat wel zeker is, is dat oma Maria regelmatig in Nederland is en dat ze ook op bezoek van haar Nederlandse meiden kan rekenen. Al is ’t soms maar voor een kort weekend: zo vlogen Máxima en Amalia voor twee nachtjes op en neer, niet lang nadat opa Jorge Zorreguieta overleed in 2017. Afgelopen september vlogen Máxima en Willem-Alexander met Amalia, Alexia en Ariane naar Buenos Aires, om de 80ste verjaardag van Maria te vieren met een besloten feestje in een jachtclub met familie en vrienden. Verder worden de kerstdagen in principe om het jaar in Argentinië gevierd, zoals ook in 2024. Reizen naar het land van oma Maria betekent voor Amalia en haar zussen wel een opoffering op het gebied van privacy, omdat de Argentijnse pers een stuk meedogenlozer is dan die in Nederland en zich niet aan regels gebonden voelt. Het zorgde ervoor dat Máxima toen Amalia en Alexia nog klein waren, een tijdje niet meer naar haar vaderland wilde reizen vanwege angstige aanvaringen met de Argentijnse paparazzi. Inmiddels worden die clandestiene kiekjes door autoramen maar voor lief genomen, als het betekent dat ze wat quality time met Maria Pame kunnen doorbrengen. Family first!