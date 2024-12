Zo zag 21 eruit voor Willem-Alexander, Beatrix, Juliana en Wilhelmina

Tijden veranderen en iedereen is anders, maar toch is het opvallend om te zien hoe het leven van Amalia verschilt van dat van haar voorgangers toen zij 21 waren.

In de luwte – Amalia wordt 21 op 7 december 2024

Studeren, genieten van het jong zijn en bovenal zichzelf leren kennen en fouten maken. Dat wordt prinses Amalia door haar ouders gegund, ook nu ze haar 21ste verjaardag nadert. En dat lukt deels. Aan de ene kant werpt de beschermende aanpak van Willem-Alexander vruchten af. Ze leeft veel in de luwte, een echte officiële agenda heeft ze nog niet. Dankzij de mediacode blijft een inkijkje in haar privéleven beperkt, op wat geruchten over mogelijke Duitse of Bulgaarse vriendjes na.

Lees meer over het leven van Amalia – haar familie, mode, passies en lotsbestemming – in de special AMALIA. Bestel zonder verzendkosten in de shop.

Na haar middelbareschooltijd op Gymnasium Sorghvliet nam Amalia een tussenjaar waarin ze enkele maatschappelijke stages liep. Haar studie PPLE (Politics, Psychology, Law en Economics) aan de Universiteit van Amsterdam en naar eigen zeggen ‘een beetje meedoen met het studentenleven’ zijn op dit moment haar grootste focus, maar helemaal onbezorgd is dit niet. Sinds oktober 2022 is bekend dat er serieuze dreigingen uit het criminele circuit geuit zijn aan haar adres. Het zorgt voor een enorme beperking van haar bewegingsvrijheid. Hoewel Amalia thuis een fijn warm nest heeft, lonkt het zelfstandige bestaan. Op kamers gaan in Amsterdam blijkt een afgebroken missie, maar een jaar studeren in Madrid biedt een relatief normaal leven.

Hoewel Amalia nog weinig van zichzelf heeft laten zien in haar rol als Prinses van Oranje, kennen we haar stemgeluid op haar 21ste al goed. Sinds haar 18de doet ze mee met de persgesprekken tijdens de zomerfotosessie, waardoor Nederland al heeft gehoord hoe ze over zaken als studie, gezinsleven, vakanties, sociale media en haar toekomstige taak denkt. Ook heeft Amalia al laten merken goed te weten wat er speelt in de maatschappij. Zo besloot ze na aanhoudende discussie over de hoogte van de wettelijke toelage van leden van het Koninklijk Huis een aantal jaar de toelage die ze vanaf haar 18de ontvangt terug te storen. Inmiddels houdt ze een deel van die toelage voor ‘personele en materiële uitgaven met het oog op een zelfstandige en onafhankelijke invulling van mijn functie.’ Maar voorlopig is vrienden maken bij het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V, waar ze dit jaar lid van is geworden, óók nog gewoon een van haar prioriteiten. Studeren in Amsterdam, en dus ‘een beetje meedoen’, is inmiddels namelijk wel mogelijk.

Tussen twee werelden – Willem-Alexander werd 21 op 27 april 1988

Harry Mulisch, Johan Cruijff, Candy Dulfer. In de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam schudt prins Willem-Alexander de handen van een flink aantal bekende Nederlanders die zijn uitgenodigd om zijn 21ste verjaardag te vieren. Hij is dan volgens de wet volwassen (juist in 1988 ben je al vanaf je 18de meerderjarig), maar het verliezen van zijn wilde haren gaat met vallen en opstaan. Aan de ene kant vraagt zijn positie als Prins van Oranje al best wat van zijn tijd. Zo legt hij op eigen houtje officiële bezoeken af aan Thailand, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Zijn werk voor de Kroon zorgt ervoor dat hij af en toe colleges moet missen, die hij dan met privélessen moet inhalen.

Willem-Alexander is op zijn 21ste net een jaartje bezig met zijn studie Geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Daarvoor heeft hij bij de marine gezeten, een vormende tijd waar hij veel discipline en zelfstandigheid opdoet. In Leiden woont hij met een stel vrienden – en een aantal kippen in de tuin – in een studentenhuis. Hij is lid geworden van studentenvereniging Minerva, waar hij naar eigen zeggen vooral ’t eerste jaar actief is. Berichten over een feestende prins leveren hem tot zijn eigen ongenoegen de bijnaam Prins Pils op. Dat hij dan ook nog zijn auto parkeert in een sloot, levert niet echt een gunstige bijdrage aan zijn imago. In 1993 zal Willem-Alexander afstuderen en zijn moeder vaker vergezellen wanneer prins Claus door ziekte niet in staat is aan Beatrix’ zijde te staan. Hij stort zich vanaf dan ook op een voorbereidend programma voor zijn toekomstige baan.

Social butterfly – Beatrix wordt 21 op 31 januari 1959

‘Ik kan niet zeggen wat het aardigste moment van de gehele tocht was. Overal waren er hoogtepunten.’ Prinses Beatrix heeft het koninklijk correct antwoorden al lekker onder de knie als ze op haar 21ste haar eerste pers­ conferentie geeft. Ze is net door koningin Juliana op Schiphol in de armen gesloten, na een soloreis door de Verenigde Staten, waar ze onder meer op bezoek was bij president Eisenhouwer. Al meer dan negentig ‘openbare handelingen’ heeft ze dan al sinds haar 18de verricht, rekent het Parool in de jaren 60 uit. Ze vergezelt haar ouders op staatsbanketten ter ere van onder meer de Belgische koning Boudewijn en de sjah van Perzië. Het ene moment ontmoet ze op premières wereldsterren als Maria Callas en Audrey Hepburn, gehuld in een satijnen jurkje met bontje over de schouders. Het volgende moment schudt ze handjes van poliopatiëntjes die haar voor haar 21ste verjaardag op taart trakteren op Paleis Soestdijk.

Het koninklijke leven combineert ze behendig met haar studententijd in Leiden, waar ze onder meer Sociologie, Economie en Europees Recht studeert en zich aansluit bij de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL). In 1959 behaalt Beatrix haar kandidaatsexamen Rechten, twee jaar later zal ze slagen voor het doctoraalexamen Rechten Vrije Studierichting. In Leiden zit ze op kamers, wat een welkome afwisseling moet zijn van de gespannen sfeer die er op Paleis Soestdijk hangt. Hoewel de relatie tussen Juliana en Bernhard altijd al wat moeilijk is, heeft de komst van gebedsgenezers Greet Hofmans aan het Hof voor een wig in het huwelijk gezorgd, waarbij ook Beatrix niet ongedeerd blijft. Om een plek te hebben om gasten te ontvangen, koopt ze een landgoed met een achthoekig landhuis: Kasteel Drakensteyn. Na een grondige renovatie van vier jaar zal ze verhuizen, drie jaar later trekt haar kersverse bruidegom Claus von Amsberg bij haar in.

One of the girls – Juliana wordt 21 op 30 april 1930

Als prinses Juliana 21 is, wordt het tijd om in de praktijk te brengen wat ze tot nu toe in theorie over het koninklijke werkende bestaan heeft geleerd. Als kind krijgt ze in een klein klasje onderwijs op Paleis Huis ten Bosch, haar middelbare school volgt ze privé. Zo wordt ze voorbereid om op haar 18de eventueel het ambt van haar moeder over te kunnen nemen. Zover komt het gelukkig niet, en dus kan Juliana een drastisch besluit nemen: ze wil studeren, zoals normale mensen, op een echte universiteit. Wilhelmina houdt haar enig kind liever dichtbij in een ietwat benauwende omhelzing, maar na enige aarzeling mag Juliana zelfs met andere meisjes ‘op kamers’ in een villa in Katwijk. De prinses volgt een aantal vakken aan de universiteit van Leiden maar omdat ze geen reguliere vooropleiding heeft, kan ze geen diploma’s behalen. Toch doet ze een mondeling eindexamen en krijgt ze een eredoctoraat.

Op haar 21ste kijkt Juliana, met die papieren op zak, terug op een tijd waarin ze lekker met de meiden van het echte leven heeft geproefd: ze is lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL) en laat zich met ‘jij’ en ‘Jula’ aanspreken. Voor haar liggen jaren van meedraaien in de monarchie door haar ouders te volgen tijdens bezoeken en zelf schepen te water te laten, standbeelden te onthullen en andere prinsessentaken te vervullen. En o ja, toch eens uitkijken naar een toekomstig partner… Op haar 21ste is van vaste verkering nog lang geen sprake. Pas zes jaar later ontmoet ze, na een behoorlijk moeizame zoektocht naar een geschikte kandidaat, de Duitse prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld.

Zware taak – Wilhelmina werd 21 op 31 augustus 1901

Pasgetrouwd, net zwanger én al jaren staatshoofd. Koningin Wilhelmina heeft op haar 21ste al flink wat op haar bordje. Ze is sinds haar 18de regerend koningin, maar ze erft de troon al als vader koning Willem III sterft in 1890 – ze is dan nog maar 10 jaar. Moeder koningin Emma is tot Wilhelmina’s 18de regentes, maar een kinderlijke jeugd is haar vanaf dat moment niet meer gegund: de poppen gaan achter slot en grendel. Om de betrokkenheid tussen vorst en vaderland te verstevigen, neemt Emma haar dochter mee op sleeptouw door het hele land, om haar in beeld te houden tot ze oud genoeg is om zelf aan de slag te gaan. Ondertussen heeft de jonge Wilhelmina al aardig wat ‘eerste stenen’ gelegd bij wijze van officiële optredens.

Tijdens haar jeugd op Paleis Het Loo leeft Wilhelmina in een gouden kooi. Ze komt weinig buiten en mogelijkheden om vriendschappen te sluiten zijn er naar eigen zeggen niet. Ze krijgt onderwijs van professoren op het paleis. Dat is in die tijd heel gebruikelijk voor een prinses en ook beter te combineren met haar voorbereidingen voor de taak die ze vanaf haar 18de zal oppakken. In het jaar dat Wilhelmina 21 wordt, is ze dus al bepaald geen groentje meer en is een onbezonnen jeugd nog maar een vage herinnering. En weer staan haar life changing events te wachten, want het voortbestaan van de monarchie rust op haar schouders. Tijdens de pragmatische zoektocht naar een geschikte huwelijkskandidaat kiest ze voor de Duitse hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, met wie ze op 7 februari 1901 trouwt. Het is dan de eerste keer dat de Gouden Koets wordt gebruikt, die ze voor haar inhuldiging van het volk cadeau heeft gekregen. Op haar 21ste raakt ze in verwachting, maar helaas eindigt deze zwangerschap in een miskraam. Ook haar tweede zwangerschap (ze is dan ook nog 21) wordt afgebroken terwijl ze ternauwernood een tyfusbesmetting overleeft. Pas in 1909 zal Wilhelmina, na nog een aantal miskramen, een dochter krijgen, oogappeltje Juliana.