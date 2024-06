Deens koningspaar begonnen aan bezoek Groenland

De Deense nationale voetbalploeg moet het zaterdagavond op het EK zonder de steun van koning Frederik en koningin Mary stellen. De royals zitten niet in het stadion, maar zijn aan hun bezoek aan Groenland begonnen, laat het koninklijk hof weten.

Frederik en Mary bezoeken Groenland deze keer voor het eerst in hun rol als vorsten. Ze brengen acht dagen door in het autonome gebied. Tijdens het bezoek doen ze verschillende delen van het grote eiland aan. Het precieze programma is nog niet bekendgemaakt.

Het bezoek maakt deel uit van een rondreis door Scandinavië. In mei waren de Deense royals in Zweden en Noorwegen. Deze maand bezochten ze de Faeröereilanden. Frederik reisde tussendoor wel af naar Duitsland om de Deense voetballers te steunen tijdens hun EK-duel met Engeland.

Hoewel Groenland deel uitmaakt van het Deense koninkrijk, heeft het een eigen parlement en regering.