Deens koningspaar begonnen aan eerste zomertocht

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn maandag begonnen aan hun eerste traditionele zomertocht met het koninklijke schip Dannebrog. Het koningspaar kwam in de ochtend aan op het eiland Bornholm.

Frederik en Mary werden in de haven van Rønne begroet door het toegestroomde publiek. Het koningspaar had geluk, want het was bij aankomst mooi zomerweer. Frederik en Mary brachten in Bornholm onder meer een bezoek aan een tentoonstelling over handwerken. Daarna volgde een wandeling in de vallei Ekkodalen.

Frederik en Mary zijn ook de komende dagen nog onderweg. Dinsdag bezoekt het koningspaar het eiland Ærø, woensdag is de plaats Assens aan de beurt. De zomertocht van dit jaar eindigt op donderdag met een bezoek aan de gemeente Vejle.

De traditie van de vaartochten in de zomer is begonnen onder koning Christian. Die ging elk jaar met het schip langs verschillende Deense plaatsen. De traditie werd later voortgezet door koning Frederik, de grootvader van de huidige koning, en koningin Margrethe.