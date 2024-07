Deense graaf Nikolai maakt vakantiefoto van vader en opa na

De Deense graaf Nikolai heeft aangehaakt bij de traditie die zijn vader Joachim is gestart. Op Instagram deelt de 24-jarige Nikolai een foto waarop hij op dezelfde manier poseert als zijn vader en diens vader, de in 1972 overleden voormalig koning Frederik.

“Drie generaties, dezelfde plek, jaren uit elkaar”, schrijft Nikolai bij de foto. Op de foto steken alle drie de mannen hun hoofd uit een raam.

Het beeld is gemaakt op het kasteel van Cayx, de residentie van de Deense koninklijke familie in Zuid-Frankrijk. Het Château de Cayx is ook een wijndomein.