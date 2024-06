Deense koning Frederik ontvangt koning van Lesotho

De Deense koning Frederik heeft op kasteel Christiansborg de koning van Lesotho ontvangen. Dat blijkt uit beelden die door het Deense hof online zijn geplaatst.

Het bezoek van de koning van Lesotho, een land in het zuiden van Afrika, is bedoeld om “inzicht te krijgen in Scandinavische groene oplossingen”. Letsie III is sinds 1996 koning en houdt zich in zijn vrije tijd bezig met landbouw.

Na de receptie, die plaatsvond in de oude troonzaal van het kasteel, liet koning Frederik de ridderzaal zien van Christiansborg. Daar hangen zeventien moderne wandtapijten die de geschiedenis van Denemarken tonen.