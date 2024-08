Deense koningin worstelt met hoed bij aankomst op Ærø

De Deense koning Frederik en zijn vrouw koningin Mary zijn dinsdag aangekomen op Ærø, de tweede bestemming van hun jaarlijkse zomertocht. Op het eiland ten zuiden van Funen stond bij aankomst een stevige bries, waar vooral Mary last van leek te hebben.

Volgens Deense media moest de koningin meerdere keren haar hoed vastgrijpen om te voorkomen dat deze weg zou waaien.

Op de kade stonden tientallen inwoners te wachten op het koningspaar. De burgemeester van Ærø begroette de koning en koningin als eerste. Daarna kreeg Mary een bos bloemen van de 8-jarige Filippa.

Vooraf had het meisje tegen TV 2 Fyn gezegd dat ze van plan is om de koningin te vertellen dat ze “van haar houdt”. Ze onthulde ook haar horrorscenario: “Het ergste zou zijn als ik een scheet laat of nies”, vertelde het bloemenmeisje.