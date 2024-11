Deense koningshuis viert samen kerst met familie in Aarhus

De Deense koninklijke familie viert dit jaar samen kerst in kasteel Marselisborg in Aarhus. Dat heeft het Deense hof woensdag bekendgemaakt.

Koning Frederik en koningin Mary zullen in het kasteel vergezeld worden door kroonprins Christian, prinses Isabella, prins Vincent en prinses Josephine. Ook afgetreden koningin Margrethe, de moeder van de huidige koning Frederik, komt naar Aarhus om de festiviteiten bij te wonen. In totaal verblijft Frederik vier dagen in het kasteel, van 23 tot en met 26 december. Zijn moeder verblijft er iets langer, van 20 tot 30 december.

Tijdens het verblijf marcheren de koninklijke lijfwachten dagelijks naar de hoofdpoort van het kasteel, waar om 12.00 uur de wisseling van de wacht zal plaatsvinden. Die ceremonie wordt voorzien van muziek door het tamboerkorps.

Prins Joachim, de broer van Frederik, viert kerst met prinses Marie bij de familie van de prinses, samen met hun kinderen. De plannen voor oudejaarsavond zijn voor koning Frederik ook bekendgemaakt. Dan houdt hij om 18.00 uur een nieuwjaarstoespraak vanuit het paleis Frederik VIII in Amalienborg.