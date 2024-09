Deense prinses Benedikte bezoekt paralympische atleten in Parijs

De Deense prinses Benedikte heeft donderdag de Deense paralympische atleten een bezoek gebracht in Parijs. Het hof deelt daar beelden van via sociale media.

Op de foto’s is te zien hoe Benedikte in gesprek gaat met meerdere atleten, terwijl zij een kopje koffie in een kartonnen bekertje drinkt. Een van de atleten laat enkele zilveren medailles zien aan Benedikte, die zij ook aanraakt. Benedikte, de jongere zus van koningin Margrethe, is tevens beschermvrouwe van de parasport in Denemarken.

Denemarken heeft tot nu toe een gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles gewonnen op de Paralympische Spelen. Daarmee staat het land donderdagmiddag op de 41e plek in de medaillespiegel. De Paralympische Spelen duren tot en met zondag.