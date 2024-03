Museumdirecteur meest trots op verfrommeld stuk papier Frederik

De directeur van de tentoonstelling over de Deense koning Frederik in Kopenhagen is het meest trots op een stukje papier. Dat zei directeur Thomas Thulstrup in gesprek met de Deense omroep DR. Het gaat om het papier dat Frederik in zijn hand hield toen hij op de dag van zijn kroning het balkon van Christiansborg opliep.

Thulstrup noemt het papier een “historisch document”. “We hebben ervoor gekozen om het niet glad te strijken, dus het is nog een beetje gekreukt”, aldus de directeur.

De tentoonstelling Frederik 10. – Koning van Morgen bevat portretten, foto’s, video’s en persoonlijke bezittingen die het leven van de Deense vorst hebben vormgegeven. De Deense koning Frederik en zijn vrouw koningin Mary keken donderdag al naar de tentoonstelling in het museum van paleis Amalienborg.

De expositie is van 22 maart tot en met 8 september voor het publiek geopend. Daarna reist de tentoonstelling verder naar Koldingshus, op het schiereiland Jutland. Daar is de expositie dan van 11 oktober tot en met 21 april te zien.