Koning heeft mountainbiken ontdekt: minder belastend

Koning Willem-Alexander heeft een nieuwe sport ontdekt, zo vertelt hij in een gesprek met het NOS Jeugdjournaal. Hij doet aan mountainbiken.

“Ik moest stoppen met hardlopen vanwege problemen met mijn knieën”, zegt Willem-Alexander. “Mountainbiken is ook heel gezond en goed voor je hart, en het belast de knieën minder.”

De koning was samen met koningin Máxima vrijdagochtend in Hoofddorp om de Koningsspelen te openen, een landelijke sportdag voor kinderen. Máxima sprak over het belang van mentale gezondheid. “Het is belangrijk om balans in je leven te vinden, omringd te zijn door mensen die je steunen, zodat je je niet eenzaam voelt. Je moet ook mentaal voor jezelf zorgen”, zei de koningin.