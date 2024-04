Koning is trots op kinderen in hele Koninkrijk der Nederlanden

Koning Willem-Alexander is trots op alle kinderen die vrijdag meedoen aan de Koningsspelen. In een interview met Zappsport, dat een speciale aflevering maakte over de Koningsspelen, vertelde het koningspaar wat ze vinden van de jaarlijkse sportdag.

“Ik ben met name trots op de 1,3 miljoen kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden”, aldus Willem-Alexander. Hij prijst alle kinderen in Europees Nederland en Caribisch Nederland en vindt het bijzonder “dat meer dan 6000 scholen deelnemen en dat ook zoveel ouders en leerkrachten hierbij betrokken zijn en er een hele mooie dag van maken.”

De prestaties van Nederlandse topsporters zijn volgens de koning ook te danken aan dit soort evenementen. “Dat begint op school en met dagen zoals deze Koningsspelen, maar het begint ook op de clubs. Om in de top van de piramide sterk te zijn, moet je een hele brede basis hebben. Daarom is het belang van breedtesport net zo belangrijk als topsport.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openden vrijdagochtend de Koningsspelen in Hoofddorp. Het is de twaalfde editie van de sportdag, die werd geïntroduceerd in 2013 in verband met de inhuldiging van koning Willem-Alexander.