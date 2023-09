Zieke graaf Felix niet met oma en tante naar filmpremière

Graaf Felix heeft afgezegd voor de première van de film Ehrengard – The Art of Seduction in Kopenhagen woensdagavond. Dat bevestigt het Deense koningshuis aan Billed Bladet.

De zoon van prins Joachim zou met zijn oma, koningin Margrethe, en zijn tante, kroonprinses Mary, naar de wereldpremière van de film gaan. Felix moest echter afzeggen wegens ziekte, schrijft het Deense blad.

Koningin Margrethe heeft de kostuums en de sets van de film ontworpen. Het verhaal gaat over een zelfverklaarde liefdesexpert die door een hertogin wordt ingeschakeld bij de zoektocht naar een geschikte vrouw voor de kroonprins. Dat gaat alleen niet helemaal volgens plan. De film is vanaf 14 september te zien op Netflix.