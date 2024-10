Dochter prinses Märtha Louise hekelt liedje over haar uiterlijk

Leah Behn, de middelste dochter van de Noorse prinses Märtha Louise, heeft er moeite mee dat de Noorse rapper Kevin Lauren een liedje over haar heeft gemaakt. Hij bezingt daarin het uiterlijk van de kleindochter van koning Harald.

“Ik vind het een van de walgelijkste dingen die iemand ooit met mijn naam heeft gedaan”, zegt de 19-jarige Behn in een podcast van het Noorse platform 730. Ze gruwelt er vooral van dat Lauren veel ouder is dan zij. “Ik ben 19, hij 37. Naar mijn mening is dit het kinderachtigste en walgelijkste wat een volwassen man ooit heeft gedaan.”

Behn vreest dat veel mensen denken dat ze het grappig vindt of erbij betrokken is geweest. “Dat idee vind ik het meest weerzinwekkend.”